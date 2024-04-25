Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Karabük'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Karabük\'te yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda yapılan aramada 14 gram metamfetamin, 70 adet sentetik ecza hap, 3 adet kenevir bitkisi tohumu, 2 adet çakmak gazı, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 17 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

25.04.2024 13:50
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barış Mahallesi'nde yaptıkları operasyonda, 2 şahsın ikametinde yaptıkları aramada 14 gram satışa hazır metamfetamin, 70 adet sentetik ecza hap, 3 adet kenevir bitkisi tohumu, 2 adet çakmak gazı, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı ile 17 bin 500 TL uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirdi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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