Sağanak sonrası sitenin istinat duvarı çöktü, 3 katlı ev tehlike altında

Sağanak sonrası sitenin istinat duvarı çöktü
Sitenin istinat duvarı yıkıldı, 3 katlı ev tehlike altında
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sağanak yağmur sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle bir sitenin istinat duvarının bir bölümü çöktü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün Safranbolu'da etkili olan sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi.
Esentepe Mahallesi Selvi Caddesinde meydana gelen olayda site içerisindeki istinat duvarının bir bölümü heyelan nedeniyle çöktü.
Çökme nedeniyle maddi hasar oluşurken, heyelan 2 metre uzaklıktaki 3 katlı ev için tehlike oluşturuyor.
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