Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin tarihi binasında yangın: Kubbe çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin tarihi binasında yangın: Kubbe çöktü

Üsküdar'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin tarihi binasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, itfaiye ekipleri müdahale ederken, dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi. Yangın sırasında tarihi binanın kubbesi çöktü.

10.07.2024 16:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin tarihi binasında yangın: Kubbe çöktü

İSTANBUL - Üsküdar'da Sağlık bilimleri Üniversitesi'nin tarihi binasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi. Öte yandan tarihi binanın kubbesinde çökme meydana geldi.

Yangın, İstanbul Üsküdar'da Selimiye Caddesi, Tıbbiye Caddesi üzerinde saat 12.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin tarihi binasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin alev topuna dönen binayı söndürme işlemleri sürerken, dumandan etkilenen bir kişi de ambulansta tedavi edildi. Öte yandan tarihi binanın kubbesinde çökme meydana geldi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Üsküdar, Acil Durum, İstanbul, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin tarihi binasında yangın: Kubbe çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi Sosyal medya hesaplarında terör örgütü bağlantısı tespit edildi
15:29 Adnan Oktar’a verilen 8 bin yıllık ceza onandı Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar’ı görünce kendini tutamadı Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı
14:57 4’lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı AK Parti’den açıklama var 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var
14:35 Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı 4 isim bir araya geliyor Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor
12:22 “Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun“ anketi Çıkan sonuç Özel’i de İmamoğlu’nu da üzecek "Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek
16:30 Yapay zeka ile oluşturuldu İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi Yapay zeka ile oluşturuldu! İşte Türk erkeklerinin en çok beğendiği kadın tipi
16:21 Hindistan’da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü Hindistan'da bir işçi, uyuduğu sırada kendisine saldıran yılanı ısırarak öldürdü
16:15 Fenerbahçe’nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig’e transfer oluyor Fenerbahçe'nin teklifini beğenmeyen Serdar Dursun, 1. Lig'e transfer oluyor
15:57 İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen’in cesetleri, taş ocağında bulundu İki haftadır kayıp olan Filiplinli güzellik kraliçesi Geneva Lopez ve aktör sevgilisi Yitshak Cohen'in cesetleri, taş ocağında bulundu
15:52 Beşiktaş’ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı Beşiktaş'ın istediği Di Maria, son kararını gözyaşlarıyla açıkladı
15:46 Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı Usta oyuncu Kadir İnanır, yoğun bakıma kaldırıldı
15:13 EURO 2024’e damga vurdu Messi’nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor EURO 2024'e damga vurdu! Messi'nin yıkadığı bebek, şimdi dünyayı sallıyor
14:56 AK Partili Savcı Sayan: Gün gelecek, Reis’in oyu da bizleri kurtaramayacak AK Partili Savcı Sayan: Gün gelecek, Reis'in oyu da bizleri kurtaramayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 16:59:53. #1.13#
SON DAKİKA: Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin tarihi binasında yangın: Kubbe çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement