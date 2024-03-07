Sağlık çalışanları yağmurlu havada yaralı köpeğin başında dakikalarca bekledi
SİVAS - Sivas'ta sağlık çalışanları araba çarpması sonucu yaralanan köpeğin başında dakikalarca bekledi.
Sivas kent merkezi Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi kavşağında bir köpeğe araba çarptı. Araba çarpması sonucu ağır yaralanan köpek yola savruldu. Köpeğe çarpan sürücü olay yerinden uzaklaşırken yaralı köpeği yoldan geçen sağlık çalışanları fark etti. Yaralı köpeği ölümü terk etmek istemeyen sağlık çalışanları, durumu Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Sağlık çalışanları örnek bir davranış göstererek yağmurlu havada yaralı köpeğin başında dakikalarca bekledi.
Yaralı köpeğin başında bekleyen ambulans şoförü Sedat Kaya, "Bu yoldan geçerken aracın birisi köpeğe çarptı ve devam etti. Bizde başka kaza olmasın diye köpeği kenara aldık. Şimdi de hayvan ambulansına haber verdik onların gelmesini bekliyoruz" dedi.
Yaralı köpek hayvan ambulansı ekiplerinin gelmesiyle tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.
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