Şahan Gökbakar'ın kaçak villası için adli süreç başladı - Son Dakika
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Şahan Gökbakar'ın kaçak villası için adli süreç başladı

Şahan Gökbakar\'ın kaçak villası için adli süreç başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Şahan Gökbakar'ın kaçak villası için yapı kayıt belgesi iptal edildi. Marmaris Belediyesi ekipleri, kaçak yapının bulunduğu alanda inceleme yapacak ve gerekli işlemleri gerçekleştirecek.

09.09.2024 16:01  Güncelleme: 16:06
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, çoğunluğu kırsal mahallelerde bulunan yaklaşık 5 bin kaçak yapının arasında ünlü oyuncu Şahan Gökbakar'ın Selimiye Delikyol mevkiindeki villası da yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapı kayıt belgesinin iptal edilmesinin ardından, adli sürecin devam ettiği Gökbakar'ın evi için Marmaris Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Marmaris merkezine yaklaşık 32 kilometre mesafedeki Turgut Mahallesi sınırlarında bulunan Selimiye Delikyol mevkindeki Çamaşırhane Film Yapım A.Ş.'ye kayıtlı villa, firma sahibi ünlü oyuncu Şahan Gökbakar tarafından kullanılıyor. 2022 yılında imara aykırı olduğu gerekçesiyle yapı hakkında bakanlık ile belediye arasında gerekli işlemler için yazışmalar başlatılmıştı.

Muğla Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 24 Kasım 2022 tarihli yazısı ve yapı kayıt belgesi değerlendirme komisyonunun 9 Kasım 2022 tarihli kararı doğrultusunda, söz konusu taşınmaz için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün 15 Mart 2021 tarihli yazısında belirtilen "yapılması mümkün olmayan izinsiz yapılaşma" gerekçesiyle yapı kayıt belgesi iptal edildi.

Marmaris Belediyesi ekipleri, gerekli işlemleri gerçekleştirmek üzere bahse konu adrese gittiler ancak özel mülk kapalı olduğu için yapı içerisine giremediler. Marmaris Belediyesi, giriş izni almak amacıyla Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na yazı gönderdi. Belediye İmar Müdürlüğü ekiplerinin kolluk kuvvetleriyle birlikte kaçak yapının bulunduğu alanda, imara aykırı olan tüm yapıların tutanaklarını tutacağı ve ilgili prosedürlerin inceleme, mühürleme ve idari para cezası kesme işlemlerini gerçekleştireceği bildirildi. Belediye İmar Müdürlüğü ekipleri, imar planına uygun olmayan noktaları tespit ederek raporlama işlemi yaparak Şahan Gökbakar'a 30 gün yapılan aykırılıkları düzeltmesi için süre verilecek. 30 günün sonunda tekrar kontrol edilecek ve uyarıların dikkate alınıp alınmadığını kontrol etmelerinin ardından şartlar yerine getirilmedi ise, yasal süreç başlanacak ve mahkemeden yıkım kararı beklenecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şahan Gökbakar'ın kaçak villası için adli süreç başladı - Son Dakika

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