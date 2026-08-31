Resul Emrah Şahan: "Şişli Belediyesine usulüz bir işlem yaptıramazsınız"

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında, tutukluluk durumuna ilişkin savunma yapan Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan sanık Resul Emrah Şahan, "Şişli Belediyesi'nin diğer belediyelerden hiçbir farkı yoktur. Şişli Belediyesi'ne usulüz bir işlem yaptıramazsınız. Birçok bilirkişi ve müfettiş raporları hazırlandı. Her şey ortadadır, biz işimizi yaptık. Biz, görevimizi hakkıyla yaptık. Dosyayı baştan sona okudum, bana yönelik bir isnat bulunmuyor. Bizim ihtiyacımız olan tahliyeden daha fazlası. Tahliye olmakta bir teminat değil. Aileme kavuşmak ve Şişli'ye geri dönmek istiyorum" dedi.

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşmasına 8'inci gününde devam ediliyor. Duruşmada, sanıklar ve avukatların tahliye taleplerine ilişkin beyanları alındı. Duruşmada savunma yapan CHP Parti Meclisi Üyesi tutuklu sanık Baki Aydöner'in kardeşi tutuklu sanık Bulut Aydöner, "Üzerime atılı eylemlerle ilgili birçok sanık dinlendi. Uydurma iddialarla tutuklandım. Yaptığım işler ticaridir. Ben, bir çantacı yada emanetçi değilim, Abim de dahil olmak üzere kimseden talimat almadım. Şirketim paravan şirket değildir. 15 aydır tutukluyum, içeride çeşitli sağlık sorunlarım ortaya çıkmaya başladı. Abim dışında sanıklardan hiçbirini tanımıyorum. Tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ben bir rüşvet almadım, temiz bir iş adamıyım"

Simge Fidancılık isimli firma sahibi tutuklu sanık Hüsnü Yüksel Tunar savunmasında, 2 kişinin beyanı üzerine tutuklandığını söyleyerek, "Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren bir şahıs, 2 kere ifade veriyor. İfadesinde benimle ilgili beyanları birbirinden farklı. Kadir Gümüş isimli şahıs, ilk ifadesinde para çekme dekontlarını sunacağım diyor ancak sunmuyor. Biz bu şahısla hiç baz vermemişiz. Bu şahıs, dekontları sunmak için neyi bekliyor? İş yaptığım birkaç kişi hariç burada bulunan hiç kimseyi tanımıyorum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Ali Sukas'ın özel kalemi tutuklu sanık Murat Or 14 aydır tutuklu olduğunu ve örgüt hiyerarşinde yer almadığını belirterek, "Ben bir rüşvet almadım, temiz bir iş adamıyım. Rüşvet iddialarının benimle bir bağlantısı yoktur. Bu süreçte çocuklarım çok ağır bedeller ödemiştir. Tutukluluk sürem göz önünde bulundurularak tahliyemi istiyorum" dedi.

"Şişli Belediyesine usulüz bir işlem yaptıramazsınız"

Duruşmada, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Resul Emrah Şahan savunma yaptı. Şahan hakkında iddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde itibaren yanında yer aldığı belirtilmişti. İddianamede Şahan'ın, örgütün Şişli Belediyesi'ndeki yapılanmasında örgüt lideri Ekrem İmamoğlu adına rüşvet görüşmeleri yaptığı ve rüşvetin temin edilmesinde rol oynadığı açıklanmıştı. Resul Emrah Şahan hakkında 5 kez 'rüşvet alma' 2 kez 'irtikap', 'kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçlarından toplamda 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Tutukluluk durumuna ilişkin savunma yapan sanık Şahan, "İlk olarak kent uzlaşısı soruşturmasında, ardından ise bu davadan tutuklandım. 17 aydır tutukluyum ve makamımdan uzağım. Ben ne yaptım? Yetkim neydi? Karşılığında ne aldım. Ben bu üç sorunun cevabını alamıyorum. Ben görevimin gereğini yerine getirdim. Profilo AVM'de de ruhsat işlemi gecikti diye rüşvet istediğim iddia edildi. Şişli Belediyesinin diğer belediyelerden hiçbir farkı yoktur. Şişli Belediyesine usulüz bir işlem yaptıramazsınız. Birçok bilirkişi ve müfettiş raporları hazırlandı. Her şey ortadadır, biz işimizi yaptık. Biz, görevimizi hakkıyla yaptık. Dosyayı baştan sona okudum, bana yönelik bir isnat bulunmuyor. Bizim ihtiyacımız olan tahliyeden daha fazlası. Tahliye olmakta bir teminat değil. Aileme kavuşmak ve Şişli'ye geri dönmek istiyorum" şeklinde konuştu.