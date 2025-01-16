Şahika Ercümen, Dünya Listesinde İlk 3'te - Son Dakika
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Şahika Ercümen, Dünya Listesinde İlk 3'te

Şahika Ercümen, Dünya Listesinde İlk 3\'te

Şahika Ercümen, 2024'te Türkiye'yi gururlandırarak serbest dalışta dünya listesinde ilk 3'e girdi.

16.01.2025 11:20
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2024 yılında Serbest Dalış kategorisinde düzenlenen şampiyonalarda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Şahika Ercümen, katıldığı tüm kategorilerde elde ettiği başarılarla dünya listesine ilk 3 sporcudan biri olarak adını yazdırdı.

Dünya Serbest Dalış Konfederasyonu'nun 2024 yılı yarışma sonuçları değerlendirmesinde, yapılan tüm yarışmalarda alınan başarıların puanlarının toplandığı Dünya Başarı Listesi'nde, dünyada ilk üç sporcu içinde yer alarak Türkiye'yi bir kez daha gururlandırdı. Konfederasyonun paylaşımında listeye giren diğer yarışmacılar Marianna Krupnitsakia ve İrena Vanova oldu.

Yeni rekor denemesi için hazırlıklar başladı

Yeni bir rekor denemesini yıl içerisinde gerçekleştirmeyi amaçladığını belirten Şahika Ercümen, "2025 yılı yine birçok ülkede ülkemi temsil etmek üzere yarışacağım heyecanlı bir yıl olacak. Sponsor destekleri bu yıl da bu nedenle çok değerli benim için. Hayalim yeni bir rekor denemesini de yıl içinde gerçekleştirmek. Bununla ilgili planlamalarımıza da başladık" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şahika Ercümen, Dünya Listesinde İlk 3'te - Son Dakika

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