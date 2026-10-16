Sahil Güvenlik, İzmir Urla'da MORAD-9'un tespit ettiği 50 düzensiz göçmeni yakaladı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahil Güvenlik, İzmir Urla'da MORAD-9'un tespit ettiği 50 düzensiz göçmeni yakaladı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sahil Güvenlik, İzmir Urla\'da MORAD-9\'un tespit ettiği 50 düzensiz göçmeni yakaladı.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Urla Çılga Koyu'nda 14 Ekim'de MORAD-9'un tespit ettiği 50 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı. İşlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İzmir'in Urla ilçesinde Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından kara üzerinde tespit edilen 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından 14 Ekim günü saat 21.45 sıralarında Urla ilçesi Çılga Koyu mevkiinde, kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107), Sahil Güvenlik Botu (TCSG-24), Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-354) ve Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı personeli karada ortak çalışma başlattı. Yapılan operasyonda kara üzerindeki 50 düzensiz göçmen yakalandı.

21 Yemen, 14 Sudan, 11 Etiyopya, 3 Orta Afrika, 1 Çad uyruklu olduğu öğrenilen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Kaynak: İHA
Sahil GüvenlikYerel Haberler3. SayfaGöçmenGüncelİzmirUrlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tümer Metin’den Fenerbahçe için olay kehanet Gerçekleşirse kıyamet kopar Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay kehanet! Gerçekleşirse kıyamet kopar
İddia: Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik’in kızına uyuşturucu gözaltısı İddia: Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik'in kızına uyuşturucu gözaltısı
Ünlü rapçi Murda, Melisa Döngel ile aşkını ilan etti Ünlü rapçi Murda, Melisa Döngel ile aşkını ilan etti
Zabıta baskınında akılalmaz savunma Tarihi geçmiş ürünleri yedi Zabıta baskınında akılalmaz savunma! Tarihi geçmiş ürünleri yedi
Eşref Saral’a silahlı saldırı Eşref Saral'a silahlı saldırı
52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi 52 vatandaşımızın katili Mihraç Ural, mahkeme salonuna böyle getirildi
09:26
Mourinho Arda’ya pembe forma giydirdi Futbol gurmeleri mest oldu
Mourinho Arda'ya pembe forma giydirdi! Futbol gurmeleri mest oldu
08:59
Beşiktaş ve Trabzonspor’dan çifte zafer UEFA ülke puanı güncellendi
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan çifte zafer! UEFA ülke puanı güncellendi
08:37
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
Aylin Kotil ve Sarıgül kardeşlere kara para suçlamasıyla gözaltı! Dosyada Murat Ağırel de şüpheli
07:44
ABD’de ilkokula silahlı saldırı En az 5 kişi hayatını kaybetti
ABD’de ilkokula silahlı saldırı! En az 5 kişi hayatını kaybetti
07:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 13 bakanlık ve kurumda görev değişimi
06:48
ABD’de seçim öncesi gizemli mektuplar FBI devrede
ABD'de seçim öncesi gizemli mektuplar! FBI devrede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 09:39:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Sahil Güvenlik, İzmir Urla'da MORAD-9'un tespit ettiği 50 düzensiz göçmeni yakaladı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei