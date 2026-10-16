Sahil Güvenlik, İzmir Urla\'da MORAD-9\'un tespit ettiği 50 düzensiz göçmeni yakaladı.

İzmir'in Urla ilçesinde Sahil Güvenlik mobil radarı tarafından kara üzerinde tespit edilen 50 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından 14 Ekim günü saat 21.45 sıralarında Urla ilçesi Çılga Koyu mevkiinde, kara üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-107), Sahil Güvenlik Botu (TCSG-24), Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-354) ve Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı personeli karada ortak çalışma başlattı. Yapılan operasyonda kara üzerindeki 50 düzensiz göçmen yakalandı.

21 Yemen, 14 Sudan, 11 Etiyopya, 3 Orta Afrika, 1 Çad uyruklu olduğu öğrenilen göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.