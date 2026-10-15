Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gökçeada açıklarında 4\'ü çocuk 14 kaçak göçmeni kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gökçeada açıklarında 4'ü çocuk 14 kaçak göçmeni kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gökçeada açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerden 4'ünün çocuk olduğu, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildikleri belirtildi.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 14 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gökçeada açıklarında önceki gün saat 06.15 sıralarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki kaçak göçmenlerin yardım talebi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu 'TCSG-908' tarafından 4'ü çocuk toplamda 14 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?