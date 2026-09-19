Sahil Güvenlik, Kuşadası\'nda 14 düzensiz göçmen ve 1 kaçakçı şüphelisi yakaladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen fiber tekne içerisinde 14 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı yakalandı.

Kuşadası ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Yapılan tespit üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları (TCSG-24, KB-72) tarafından hareketli fiber tekne durdurulurken içerisindeki 14 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Düzensiz göçmenler GÖKSEM'e gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelisi hakkında adli işlem başlatıldı.