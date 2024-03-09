Sahildeki 3 ahşap baraka alevlere teslim oldu

İzmir'de parkta bıçaklı saldırı: Genç kız öldü, annesi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde parkta otururken bıçaklı saldırıya uğrayan genç kız hayatını kaybetti, annesi ise yaralandı. Saldırgan kısa sürede yakalanırken, alkollü olduğunu ve olayı hatırlamadığını söyledi. Genç kızın cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.