Şahinbey Belediyesi, Son Kullanma Tarihi Geçmiş 18 Bin 994 Ürüne El Koydu - Son Dakika
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Şahinbey Belediyesi, Son Kullanma Tarihi Geçmiş 18 Bin 994 Ürüne El Koydu

Şahinbey Belediyesi, Son Kullanma Tarihi Geçmiş 18 Bin 994 Ürüne El Koydu

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, çeşitli iş yerlerinde yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş 18 bin 994 ürüne el koydu. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığını korumanın öncelikli görevleri olduğunu belirterek denetimlerin süreceğini vurguladı.

25.11.2024 17:14  Güncelleme: 17:16
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Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçenin çeşitli yerlerindeki iş yerlerinde halk sağlığı için denetimlerini ara vermeden sürdürürken 11 kalemde 18 bin 994 adet son kullanma tarihi geçmiş çeşitli ürüne imha edilmek üzere el koydu.

Şahinbey Belediyesi, Tarım Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle denetimlerini aralıksız sürdürürken, bir işletmeye gerçekleştirilen denetimde 11 kalemde 18 bin 994 adet son kullanma tarihi geçmiş ürüne imha edilmek üzere el konuldu. Halk sağlığını tehdit eden bu ürünler derhal imha edilirken, iş yeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

"Halk sağlığını tehdit edenlere göz açtırılmayacak"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu halk sağlığını korumanın öncelikli görevleri arasında olduğunu vurgulayarak, "Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemli. Denetimlerimiz aralıksız sürecek ve bu tür ihmallere kesinlikle izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızdan da gıda alışverişlerinde ürünlerin son kullanma tarihine dikkat etmelerini rica ediyoruz" dedi.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu vatandaşlara çağrıda bulunarak vatandaşlardan, karşılaştıkları sağlıksız ürün veya işletmelerle ilgili ihbarlarını Zabıta Müdürlüğü'ne bildirmelerini istedi. Halkın desteğiyle bu tür denetimlerin daha etkin hale geleceği ifade etti.

Şahinbey Belediyesi'nin bu örnek çalışması, halk sağlığına yönelik tehditlere karşı duyarlılığını bir kez daha gözler önüne sererken denetimlerin devam edeceği ifade edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şahinbey Belediyesi, Son Kullanma Tarihi Geçmiş 18 Bin 994 Ürüne El Koydu - Son Dakika

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