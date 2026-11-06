Şahinbey\'de son kullanma tarihi geçmiş ürün satan market 3 gün kapatıldı

Şahinbey Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan kontrollerde son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen bir market, 3 gün süreyle faaliyetten men edildi.

Şahinbey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gerçekleştirdiği rutin denetimlerde vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek ürünlere karşı kontrollerini titizlikle yürütüyor. Denetimler sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışını yaptığı belirlenen market hakkında gerekli işlemler yapılarak iş yeri 3 gün süreyle kapatıldı.

"Denetimlerimiz sürecek"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, halk sağlığını tehdit eden uygulamalara kesinlikle müsaade etmeyeceklerini belirterek, vatandaşların güvenli ve sağlıklı ürünlere ulaşması için denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti. Başkan Mehmet Tahmazoğlu, halkın sağlığıyla oynanmasına asla izin vermeyeceklerini vurgulayarak, bu konuda zabıta ekiplerinin hassasiyetle çalışmalarına devam ettiğini belirtti.