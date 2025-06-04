Sahipli Köpek Saldırısı: Adam Yaralandı

Sahipli köpeğin saldırısına uğrayan adam yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da yolda yürüdüğü esnada, sahipli bir köpeğin saldırısına uğrayan adam çeşitli yerlerinden yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenipınar Mahallesi 304. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, Belçika Kurdu cinsi sahipli bir köpek, sokakta yürüyen 33 yaşındaki yabancı uyruklu Abdulmuti Abdullah'a saldırdı.

Köpeğin saldırısı sonucu elinden, kolundan, ayağından ve kalçasından yaralanan Abdulmuti Abdullah, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, vücudunun birçok noktasında ısırık izlerinin bulunduğu belirtildi. Olay sonrası bölgeye gelen polis ekipleri sokakta incelemelerde bulundu.

Hastanede tamamlanan tedavilerinin ardından Abdulmuti Abdullah taburcu edildi.

Olayı anlatan Abdulmuti Abdullah, "Yolda yürüdüğüm esnada zinciri veya tasması olmayan bir köpek sahibinin yanında olduğu sırada direkt bana saldırdı. Önce kolumu ısırdı ve ben direndiğim esnada kolumu bırakıp ayağımı ve kalçamı ısırdı. Ben yine iyiyim ama benim yerimde küçük bir çocuk olsaydı ne olacaktı" diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.