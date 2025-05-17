Sahte Alkol Üreten Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde ürettiği sahte alkolleri piyasaya sürdüğü belirlenen bir kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Çine İlçe Jandarma Komutanlığınca kaçak alkol ile ilgili çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, Ü.K. (69) isimli şüphelinin Çine ilçesi Karakollar Mahallesi'nde alkol üretimi yaparak piyasaya sürdüğünü tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, şüphelinin adresine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda toplamda 102 litre sahte alkol, araçlarda 30 litre etil alkol ve 12 adet alkol üretiminde kullanılan kit ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AYDIN