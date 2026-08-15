Sahte Altıncı Eskişehir'de Yakalandı - Son Dakika
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Sahte Altıncı Eskişehir'de Yakalandı

Sahte Altıncı Eskişehir\'de Yakalandı
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Eskişehir'de kuyumcu, sahte altınları fark ederek hırsızı polise teslim etti.

Eskişehir'de bir kuyumcuya gelerek piyasa değeri yaklaşık 650 bin lira olan 15 adet sahte Cumhuriyet altınını bozdurmak isteyen şüpheli, esnafın dikkati ve soğukkanlılığı sayesinde polis ekiplerince yakalandı. Kuyumcu İlkay Topgil'i şüphelendiren ise Cumhuriyet altınlarında takılı olan kulplar ve sesi oldu.

Olay, Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi İnci Sokak'taki Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yıllık kuyumcu İlkay Topgil'in çalıştığı dükkana gelen O.S. isimli erkek şahıs, elindeki 15 adet Cumhuriyet altınını bozdurmak istedi. Altınların tezgaha döküldüğü sırada durumdan çıkan sesten şüphelenen deneyimli esnaf, tedbirli davrandı. Sürekli cep telefonu ile konuşan şahıstan iyice şüphelenen Topgil, durumu polis ekiplerine haber vererek şahsın yakalanmasını sağladı. Yapılan incelemelerde altınlar sahte çıktı.

"Polis gelene kadar oyaladım"

Olay anını anlatan yaklaşık 15 yıllık kuyumcu İlkay Topgil, sahte altınları görünüşünden ve sesinden hemen tanıdığını belirterek şöyle konuştu:

"Tanımadığımız bir misafirimiz 15 adet Cumhuriyet altınını bozdurmak istedi. Yardımcı olacağımı söyleyerek altınları tezgaha döktüm. Daha tezgaha dökerken görsel olarak sahte olduğunu anladım ama kendisine de teyit etmek için 'Altınlarınızda bir sıkıntı var' dedim. Sesine ve görüntüsüne bakarak sahte olduğunu beyan ettim. Kendisi bir arkadaşından ödünç aldığını söyledi. Normalde Cumhuriyet altınlarının orijinalleri kulplu olmamasına rağmen bunlara kulp takılmıştı. Zaten ilk önce oradan şüphelendim. Kulp takılma şekli ve altının inceliği sahte olduğunu göz önüne seriyordu. Dünkü fiyatlara göre 15 adet Cumhuriyet altınının ortalama 650 bin lira piyasa değeri vardı. Şüpheli, telefonuyla çok oynuyordu. Ben altının sahte olduğunu ibraz edince heyecanlandı, altınları hemen toplayıp gitmeye çalıştı. Ben de 'Tekrar bir teyit edeyim, garanti olsun' diyerek yollamadım. Polis memurumuz gelene kadar burada kendisini oyaladım. Çarşıda görevli polis memurumuz gelerek kendisi hakkında işlem yaptı ve emniyete intikal ettirdik."

"Vatandaşlarımız güvendikleri yerlerden alışveriş yapsın"

Vatandaşlara sahte altın mağduriyeti yaşamamaları konusunda tavsiyelerde bulunan Topgil, "Şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldı, biz de emniyete gerekli ifadelerimizi verdik. Bu tarz olayların önlenmesi için vatandaşlarımızdan güvendikleri yerlerden altın almalarını talep ediyoruz. Bazen uygun fiyata diye daha farklı işletmeleri tercih edebiliyorlar ama ters sonuçlar çıkabiliyor. Adet biraz fazlaydı, toplu bir satışa giriyordu. Ondan dolayı altın alırken güvenilir yerlerden alışveriş yapmalarını işletme olarak tavsiye ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte Altıncı Eskişehir'de Yakalandı - Son Dakika

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