Sahte Altınla 413 Bin Lira Vurgun - Son Dakika
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Sahte Altınla 413 Bin Lira Vurgun

Kırıkkale'de sahte altınla dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı, 413 bin lira iade edildi.

11.10.2024 22:11
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Sahte altınla dolandırıcılık: 413 bin liralık vurgun yapan 3 şüpheli tutuklandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de sahte altınla 413 bin liralık vurgun yapan üç dolandırıcı, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Benzer suçlardan da suç kaydı bulunan zanlılar, tutuklandı.

Olay, Ovacık Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. isimli kuyumcu, müşteri gibi iş yerine gelen Seher K. isimli kadından, gerçeğine benzeyen sahte bir bileziği 413 bin liraya satın aldı. Dolandırıcı kadın, altınları satmasının ardından otomobilde bekleyen Ramazan Ö. ve Ercan A. ile birlikte kayıplara karıştı.

Altınların sahte olduğunu fark eden kuyumcu, durumu hemen polise bildirdi. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu dolandırıcıların Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir apart dairede olduklarını tespit etti. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla üç şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda da 5 cep telefonu ve bin 415 lira nakit para ele geçirildi.

Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 3 şüpheli "nitelikli dolandırıcılık" suçlaması ile tutuklandı. Vurgunla elde edilen para ise kuyumcuya iade edildi.

Kaynak: İHA

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