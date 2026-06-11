Sahte Dolar Operasyonunda 18 Tutuklama - Son Dakika
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Sahte Dolar Operasyonunda 18 Tutuklama

11.06.2026 15:49
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, sahte dolar yatıran şebekeden 18 kişi tutuklandı.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, ATM'lere sahte dolar yatırarak haksız kazanç sağladıkları belirlenen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ATM'ler aracılığıyla piyasaya sahte dolar sürdüğü belirlenen şebekeye yönelik operasyon düzenlenmiş, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin farklı bankalara ait ATM'lere sahte 50 dolar banknotları yatırarak sistemi kullandıkları tespit edilmişti. Yapılan incelemelerde, toplam 102 bin 750 dolar tutarındaki sahte paranın ATM'ler üzerinden sisteme sokulduğu, daha sonra farklı banka ATM'lerinden Türk lirası olarak çekilerek haksız kazanç elde edildiği belirlenmişti. Soruşturma kapsamında ATM'lere ait güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini gizlemek amacıyla şapka, gözlük ve maske kullandıklarını tespit edilmişti. Çalışmaların ardından İstanbul, Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

18 şüpheli tutuklandı

Operasyonun ilk aşamasında gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturma genişletildi. İlk etapta 9 olan gözaltı sayısı yeni isimlerin yakalanmasıya 23'e yükseldi. 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Ekonomi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte Dolar Operasyonunda 18 Tutuklama - Son Dakika

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