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Sahte içkiye büyük darbe: 2 tona yakın ele geçirildi - Son Dakika
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Sahte içkiye büyük darbe: 2 tona yakın ele geçirildi

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda, yılbaşı öncesi sahte içki üretimi ve kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 2 tona yakın sahte içki ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, 40 adreste eş zamanlı arama yapıldı ve 1 ton 670 litre şarap, 146 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 45 litre etil alkol, 174 adet alkollü içki aroması, 350 adet kapüşon, 1535 adet sahte bandrol, 1230 adet etiket, 380 adet boş şişe ve 200 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Sahte içkiye büyük darbe: 2 tona yakın ele geçirildi
31.12.2023 - 00:14,
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Sahte içkiye büyük darbe: 2 tona yakın ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 2 tona yakın sahte içki ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde alkollü içki sahteciliği/kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları çerçevesinde il genelinde 40 adreste eş zamanlı olarak arama yapıldı. Yapılan arama/denetleme faaliyetleri neticesinde 1 ton 670 litre şarap, 146 şişe gümrük kaçağı alkollü İçki, 45 litre etil alkol, 174 adet alkollü içki aroması, 350 adet kapüşon, 1535 adet sahte bandrol, 1230 adet etiket, 380 adet boş şişe, 200 adet Tabanca Mermisi ele geçirildi.

Olayda 6 şüpheli şahıs hakkında 5607 SKM ve 4733 SKM suçlarından yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte içkiye büyük darbe: 2 tona yakın ele geçirildi - Son Dakika


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