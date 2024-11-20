Sahte Kimlik İddiasında Tutuklama - Son Dakika
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Sahte Kimlik İddiasında Tutuklama

Sahte Kimlik İddiasında Tutuklama

Samsun'da İl Göç İdaresi'nde sahte kimlik düzenlendiği iddialarıyla 1 kişi tutuklandı.

20.11.2024 09:35
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Samsun Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki 'sahte kimlik' iddialarıyla ilgili 1 kişinin tutuklandığını, idari soruşturma başlatıldığını ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığını açıkladı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde tercüman olarak görev yapan bir kişinin, oturum izni olmayan göçmenlere para karşılığı sahte kimlik düzenlendiği iddialarıyla ilgili Samsun Valiliği açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı internet haber siteleri ile sosyal medya hesaplarında yer alan, Samsun İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile ilgili iddialar hakkında basın açıklaması yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde tercüman olarak görev yapan H.Y. isimli şahıs, bazı işlemlerde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 14 Kasım tarihinde gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Şahıs hakkında ayrıca hemen idari soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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