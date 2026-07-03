Sahte Kimlik Operasyonu: 23 Gözaltı - Son Dakika
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Sahte Kimlik Operasyonu: 23 Gözaltı

Sahte Kimlik Operasyonu: 23 Gözaltı
03.07.2026 13:13
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İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda sahte kimlik belgeleriyle 23 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonlarda görevli memurlarla işbirliği yaparak, sahte kimlik kartları, sahte ikamet izinleri oluşturduğu belirlenen 23 şüpheli gözaltına alındı.

Nüfus Müdürlüklerinde görevli memurlar ile işbirliği yaparak arama kaydı bulunan şahıslara kimlik belgesi, sürücü belgesi iptal edilen ya da hiç sürücü belgesi almamış olan şahıslara sürücü belgesi, yabancı şahıslara ise sahte ikamet izin belgesi temin ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yurtdışında yaşayan ancak Türkiye'de üzerine kayıtlı taşınır veya taşınmaz bulunan şahısların bilgilerini kullanarak sahte kimlik kartları yaptıkları ve akabinde bunları kullanarak Tapu Müdürlüklerinde satış yapmaya teşebbüs ettikleri ve örgütün bu şekilde haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

8 ilde düzenlenen operasyonlarda 23 şahıs gözaltına alındı

Yürütülen soruşturma kapsamında, başsavcılık tarafından 31 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildi. Harekete geçen ekiplerce, İstanbul başta olmak üzere Edirne, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çalışmalarda, 7'si cezaevinde bulunan 23 şüpheli gözaltına alındı. Firari konumda olduğu belirlenen 8 şahsı ise arama çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Politika, 3. Sayfa, İstanbul, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sahte Kimlik Operasyonu: 23 Gözaltı - Son Dakika

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