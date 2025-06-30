Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahte plakalı takılı motosiklet sürücüsüne 74 bin 246 TL idari para cezası uygulandı.
Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Nazilli İlçesi İsabeyli Mahallesi'nde sürücülüğünü F.K. isimli şahsın yapmış olduğu motosiklet üzerinde sahte plaka ile kullandığı tespit edildi. F.K. isimli şahsa Trafik Jandarması tarafından 74 bin 246 TL idari para cezası uygulanarak motosiklet yedi emin otoparkına teslim edildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Sahte Plaka ile Motosiklet Sürüsüne Cezalı İşlem - Son Dakika
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