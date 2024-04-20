'Sahte polis' 300 bin TL dolandırdı, gerçek polisten kaçamadı - Son Dakika
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'Sahte polis' 300 bin TL dolandırdı, gerçek polisten kaçamadı

Samsun'da telefonla aradığı kişiye kendisini 'polis-savcı' olarak tanıtan ve 300 bin TL değerindeki altın ve parayı alıp kaçan dolandırıcı, gerçek polis tarafından enselendi. Dolandırılan kişi polise başvurduktan sonra Samsun polisi kısa sürede dolandırıcıyı yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada çeşitli değerli eşyalar ve para ele geçirildi. Gözaltına alınan dolandırıcı hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı.

20.04.2024 23:12
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'Sahte polis' 300 bin TL dolandırdı, gerçek polisten kaçamadı

Mağdurun ihbarı üzerine harekete geçen polis, dolandırıcıyı kısa sürede yakaladı

SAMSUN - Samsun'da telefonla aradığı kişiye kendisini 'polis-savcı' olarak tanıtan ve 300 bin TL değerindeki altın ve parayı alıp kaçan dolandırıcı, gerçek polis tarafından enselendi.

17 Nisan Çarşamba günü İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda müşteki H.I.K., telefon üzerinden kendisini polis-savcı olarak tanıtan şahsın "Kimlik bilgileriniz suçta kullanıldı, şüphelilere operasyon yapacağız" şeklinde söylemlerine inandı ve ikametine gelen şahsa 300 bin TL değerindeki altın ve parasını elden teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan H.I.K., polise şikayette bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Samsun polisi, 300 bin TL'lik dolandırıcı şüphelisi S.A.'yıİlkadım ilçesinde yakaladı. Şahsın üst aramasında 9 adet bilezik, 14 adet yüzük, 9 adet kolye ucu, 7 adet küpe, 4 adet bileklik, 27 adet saat, bin 175 Türk Lirası ve 195 Arabistan Riyali ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan S.A. hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan soruşturmaya başlatıldı.

Kaynak: İHA

Samsun, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Sahte polis' 300 bin TL dolandırdı, gerçek polisten kaçamadı - Son Dakika

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