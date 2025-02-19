Erzincan- Sivas karayolu Sakaltutan Geçidinde kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu. 1 tırın yoldan çıkarak devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.
Erzincan-Sivas karayolunda tipi nedeniyle çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Alınan bilgilere göre etkisini artıran kar ve tipi nedeniyle bir tır yoldan çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı. - ERZİNCAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakaltutan Geçidi'nde Kaza ve Mahsur Kalan Araçlar - Son Dakika
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