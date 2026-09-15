Sakarya Adapazarı'nda okul servisinin çarptığı 72 yaşındaki adam hastanede öldü - Son Dakika
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Sakarya Adapazarı'nda okul servisinin çarptığı 72 yaşındaki adam hastanede öldü

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde okul servisinin çarptığı 72 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Korucuk Mahallesi'nde meydana gelen kazada servis sürücüsü G.K. adli işlemler için polis merkezine götürülürken soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde okul servisinin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Korucuk Mahallesi'nde Arif Nihat Asya Ortaokulu önündeki 4147. Sokak ile 4136. Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.K. idaresindeki 54 S 28** plakalı okul servis aracı, 4148. Sokak üzerinde öğrencileri aldıktan sonra hareket etti. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan minibüs, A.Ç. (72) adlı yayaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz adam, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Servis sürücüsü G.K. adli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adapazarı, 3. Sayfa, Korucuk, Sakarya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya Adapazarı'nda okul servisinin çarptığı 72 yaşındaki adam hastanede öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Adapazarı'nda okul servisinin çarptığı 72 yaşındaki adam hastanede öldü - Son Dakika
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