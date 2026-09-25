Sakarya Arifiye'de çekici 3 araca çarptı, sürücüsü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sakarya Arifiye'de çekici 3 araca çarptı, sürücüsü hastanede hayatını kaybetti

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Sakarya Arifiye\'de çekici 3 araca çarptı, sürücüsü hastanede hayatını kaybetti
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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde gece saatlerinde kontrolden çıkan çekici, otomobil, polis ekip otosu ve park halindeki bir çekiciye çarparak durabildi. Ağır yaralanan çekici sürücüsü kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'da kontrolden çıkan çekici, otomobil ve polis otosu olmak üzere 3 araca çarparak durabildi. Meydana gelen zincirleme kazada ağır yaralanan çekici sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Arifiye ilçesi Adliye Mahallesi D-650 kara yolu Sakarya istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsa Himmetoğlu (43) idaresindeki çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mühendis olduğu öğrenilen Y.P. (28) idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çekici, yol kenarında bulunan bir akaryakıt istasyonunda radar uygulaması yapan Bölge Trafik Polis Kısım Amirliği'ne ait ekip otosuna ve yakıt almak için park halinde bekleyen başka bir çekiciye çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan çekici sürücüsü İsa Himmetoğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Himmetoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıOtomobilİnceleme3. SayfaArifiyeSakaryaGüncelPolisSon Dakika

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