Büyükşehir'den dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
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Büyükşehir'den dolandırıcılık uyarısı

20.06.2026 15:42
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bürokrat adı kullanılarak engelliler için araç alınacağı bahanesiyle nakdi yardım isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kurum bürokratlarının adını kullanılarak engelli vatandaşlar için araç alınacağı bahanesiyle vatandaşlardan nakdi yardım talep eden dolandırıcılara karşı uyarılarda bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sakarya Büyükşehir Belediyemizin kurum bürokratlarının adı kullanılarak, engelli vatandaşlar için araç alınacağı bahanesiyle nakdi yardım talebinde bulunulduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Bu bilgi üzerine Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliğimiz tarafından konu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Büyükşehir Belediyesi veya kurumumuzun herhangi bir bürokratı adına talepte bulunulması söz konusu değildir. Bu şekildeki dolandırıcılık eylemlerine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını talep ediyor, benzer durumlarla karşılaşılması halinde konunun Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi gerektiğini kamuoyuna saygıyla arz ediyoruz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Büyükşehir'den dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

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