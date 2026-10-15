Sakarya D-650\'de güvenlik güçleri su birikintileri nedeniyle yolu trafiğe kapattı

Sakarya'da Adapazarı-Karasu ilçeleri arasındaki D-650 kara yolunun Tuzla Mahallesi ile Limandere Mahallesi mevkileri arasında yoğun yağış nedeniyle oluşan su birikintileri üzerine güvenlik güçleri teyakkuza geçti. Yaşanan selde dün gece saatlerinde araçların mahsur kalması üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, yeni bir mağduriyetin önüne geçmek amacıyla söz konusu bölgeyi önceden trafiğe kapatarak araçları geri çevirmeye başladı.

Sakarya genelinde etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağışlar, ulaşımda aksamalara neden olmaya devam ediyor. Dün Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "turuncu kod" uyarısının ardından D-650 kara yolunda meydana gelen sel sebebiyle çok sayıda araç mahsur kalmış ve itfaiye ekipleri tahliye çalışması yürütmüştü. Dün yaşanan olumsuzlukların ardından bugün de aynı güzergahta su birikintilerinin artması üzerine jandarma ve polis ekipleri önleyici tedbir aldı. D-650 kara yolunun Tuzla Mahallesi mevkii ile Limandere Mahallesi mevkii arasındaki bölüm tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Bölgede önlem alan güvenlik güçleri, Karasu istikametine seyreden araçların yönünü değiştirerek geri çeviriyor ve sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendiriyor. Ekiplerin bölgedeki nöbeti ve yoldaki su birikintilerini tahliye çalışmaları sürüyor.