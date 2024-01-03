Sakarya\'da 244 düzensiz göçmen ve 26 organizatör yakalandı

Sakarya'da jandarma ekiplerince Aralık ayında gerçekleşen düzensiz göçmen operasyonlarında 244 düzensiz göçmen ve 26 organizatör yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Aralık ayı içinde 105 kaçak geçişe müdahale eden ekipler, 244 düzensiz göçmen ve 26 organizatörü yakaladı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen organizatörlerden 6'sı adli kontrolle serbest bırakılırken 1'i tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri başlatıldı. - SAKARYA