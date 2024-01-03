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Sakarya'da 244 düzensiz göçmen ve 26 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Sakarya'da 244 düzensiz göçmen ve 26 organizatör yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Aralık ayında gerçekleştirdiği operasyonlarda 244 düzensiz göçmen ve 26 organizatörü yakaladı. Organizatörlerden 6'sı adli kontrolle serbest bırakılırken 1'i tutuklandı. Yakalanan göçmenlerin sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Sakarya\'da 244 düzensiz göçmen ve 26 organizatör yakalandı
03.01.2024 - 13:00,
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Sakarya'da jandarma ekiplerince Aralık ayında gerçekleşen düzensiz göçmen operasyonlarında 244 düzensiz göçmen ve 26 organizatör yakalandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Aralık ayı içinde 105 kaçak geçişe müdahale eden ekipler, 244 düzensiz göçmen ve 26 organizatörü yakaladı. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen organizatörlerden 6'sı adli kontrolle serbest bırakılırken 1'i tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Sakarya, Aralık, Operasyon, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da 244 düzensiz göçmen ve 26 organizatör yakalandı - Son Dakika


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