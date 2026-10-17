Sakarya'da 3 gündür süren selde jandarma, mahsur vatandaş ve hayvanları kurtardı - Son Dakika
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Sakarya'da 3 gündür süren selde jandarma, mahsur vatandaş ve hayvanları kurtardı

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Sakarya\'da 3 gündür süren selde jandarma, mahsur vatandaş ve hayvanları kurtardı
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Sakarya'da 3 gündür etkili olan ve sele dönüşen sağanakların ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Ekipler, AFAD ve diğer ekiplerle koordineli çalışarak selde mahsur kalan vatandaşları ve hayvanları güvenli alanlara tahliye etti.

Sakarya'da kent genelinde 3 gündür etkisini sürdüren ve sele dönüşen kuvvetli sağanak yağışların ardından Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarına destek verdi. Ekipler, sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşları ve hayvanları kurtarmak için bölgede yoğun çalışma yürüttü.

Kent genelinde olumsuz hava şartları ve sel nedeniyle ulaşımın güçleştiği bölgelerde görev yapan jandarma ekipleri, AFAD ve diğer ekiplerle koordineli çalışarak mahsur kalan vatandaşlara ulaşıp güvenli alanlara tahliye edilmelerini sağladı. Ekipler ayrıca sel sularından etkilenen ve mahsur kalan hayvanların kurtarılması için de sahada müdahalelerde bulundu. Vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve muhtemel can kayıplarının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahadaki faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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