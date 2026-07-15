Sakarya\'da 4 Ton Sahte Alkol Ele Geçirildi

Sakarya'da polis ekiplerinin Anadolu Otoyolu'nda bir kamyona düzenlediği operasyonda, yaklaşık 4 ton sahte alkol yapımında kullanılabilecek 1 ton etil alkol ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde halk sağlığının korunması ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını yürüten Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya seyir halinde olan şüpheli bir kamyonu takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Anadolu Otoyolu Erenler ilçesi Bekirpaşa gişelerinde kamyonu durdurarak operasyon düzenledi. K.D.'ye (38) ait kamyonda yapılan aramada piyasaya sürülmesi halinde yaklaşık 4 ton sahte içki yapımında kullanılabilecek olan 1 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonla insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden kaçak ürünlerin piyasaya arz edilmesinin önüne geçildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA