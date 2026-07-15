Sakarya'da 4 Ton Sahte Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da 4 Ton Sahte Alkol Ele Geçirildi

Sakarya\'da 4 Ton Sahte Alkol Ele Geçirildi
15.07.2026 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da yapılan operasyonda 1 ton etil alkol ve 4 ton sahte alkol yapımında kullanılacak malzeme ele geçirildi.

Sakarya'da polis ekiplerinin Anadolu Otoyolu'nda bir kamyona düzenlediği operasyonda, yaklaşık 4 ton sahte alkol yapımında kullanılabilecek 1 ton etil alkol ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde halk sağlığının korunması ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını yürüten Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya seyir halinde olan şüpheli bir kamyonu takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Anadolu Otoyolu Erenler ilçesi Bekirpaşa gişelerinde kamyonu durdurarak operasyon düzenledi. K.D.'ye (38) ait kamyonda yapılan aramada piyasaya sürülmesi halinde yaklaşık 4 ton sahte içki yapımında kullanılabilecek olan 1 ton etil alkol ele geçirildi. Operasyonla insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden kaçak ürünlerin piyasaya arz edilmesinin önüne geçildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Sakarya, Sağlık, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da 4 Ton Sahte Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kıyafetlerle defnettiler Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı Özel kıyafetlerle defnettiler! Yaptığı hata 55 yaşındaki kadını hayattan kopardı
Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş Kavga ettiği kişiyi boğazından bıçaklayıp öldürdü: Hesap edememiş!
İşte soruşturmayı başlatan o inşaat Haluk Levent’in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
Haluk Levent’in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı Haluk Levent'in kardeşinin 4 şirketine kayyum talebi: Milyonları aktarmıştı
İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD’ye karşı dayanma süresini uzatacak İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD'ye karşı dayanma süresini uzatacak
Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel detayları açıkladı: İşte suça sürüklenen çocuk düzenlemesinin hedefi Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel detayları açıkladı: İşte suça sürüklenen çocuk düzenlemesinin hedefi

12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
12:02
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi Oluşumun ismi ise...
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...
11:39
Yaprak Dökümü’nün Şevket’iydi Son halini görenler tanıyamıyor
Yaprak Dökümü’nün Şevket'iydi! Son halini görenler tanıyamıyor
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
11:09
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent’i dolandırmak isterken dolandırıldı
Bomba iddia: Hüseyin Başaran, Haluk Levent'i dolandırmak isterken dolandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 13:16:24. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da 4 Ton Sahte Alkol Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.