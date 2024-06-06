Sakarya'da 971 Şahıs Tutuklandı

Sakarya'da bir ayda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 971 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 166'sı tutuklandı.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı. sorumluluk bölgesinde suçlulara göz açtırmıyor. Mayıs ayında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 971 şahıs yakalandı. İşlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şahıslardan 166'sı tutuklandı. - SAKARYA
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