Sakarya'da Beton Mikseri Fındık Tarlasına Devrildi - Son Dakika
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Sakarya'da Beton Mikseri Fındık Tarlasına Devrildi

Sakarya\'da Beton Mikseri Fındık Tarlasına Devrildi
02.08.2025 15:03
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Kocaali'de kontrolden çıkan beton mikseri fındık tarlasına devrildi, sürücü hafif yaralandı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, fındık tarlasına devrildi. Kazada, sürücü hafif yaralandı.

Kaza, Kirazlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 54 KB 460 plakalı beton mikseri kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki fındık tarlasına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, devrilen araç içerisinden kendi imkanlarıyla çıktı. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilen sürücünün sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Beton Mikseri Fındık Tarlasına Devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Beton Mikseri Fındık Tarlasına Devrildi - Son Dakika
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