Sakarya'da Bıçaklı Kavga: 3 Tutuklama

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki gün önce adliyeye sevk edilen şüphelileri bekleyen yakınları ile aralarında husumet bulunan bir kişinin karşılaşması neticesinde çıkan ve 3 kişinin yaralanması ile sonuçlanan bıçaklı kavgada 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, iki gün önce Sakarya Adliyesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayramın birinci günü saatlerinde Karaağaç Bulvarı üzerinde bulunan bir tekel bayiinde meydana gelen kavgada gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 19 şüphelinin yakınları adliyenin önüne geldi. Kalabalık grup içerisinden bir kişi daha öncesinde aralarında husumet bulunduğu öğrenilen şahıs ile karşılaştı. İki şahıs arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Kavga esnasında 2 kişi bıçaklanarak, 1 kişi ise aldığı darbeler neticesinde yaralandı. Olaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA