Sakarya'da Bonzai Operasyonu: 42 Kilogram Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da Bonzai Operasyonu: 42 Kilogram Ele Geçirildi

Sakarya\'da Bonzai Operasyonu: 42 Kilogram Ele Geçirildi
29.05.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erenler'de düzenlenen operasyonda bonzai yapımında kullanılacak kimyasal maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde narkotik polisinin bir eve düzenlediği operasyonda kilolarca bonzai üretimine yetecek miktarda kimyasal ham madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Üzerinden sahte ehliyet de çıkan şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve imalatının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler ilçesi Yeni Mahalle'de belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda A.İ. (52) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda; 42 kilogram bonzai yapımında kullanılabilecek boyutta, 34 parça halinde satışa hazır 14 gram sentetik kannabinoid (A-M 2201) ham maddesi, uyuşturucu yapımında kullanılan 650'şer gramlık 10 şişe aseton, 20 gram bonzai, uyuşturucu imalatında ve satışında ölçü olarak kullanılan bardak ve kaplar ile içinde ham madde olduğu değerlendirilen sıvı şişesi bulundu.

Evdeki aramaların devamında uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 100 lira, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca şüpheli A.İ.'nin üst aramasında sahte ehliyet bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Erenler, Sakarya, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da Bonzai Operasyonu: 42 Kilogram Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
İsrail ateşkese rağmen Beyrut’u vurdu Üst düzey isim öldürüldü iddiası İsrail ateşkese rağmen Beyrut'u vurdu! Üst düzey isim öldürüldü iddiası
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu

12:05
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim
Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim
11:55
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:08:59. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Bonzai Operasyonu: 42 Kilogram Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.