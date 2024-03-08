Sakarya\'da Çaycı Silahla Başından Vurulmuş Halde Bulundu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde çaycılık yapan ve savcılık tarafından kendisine ulaşılamayınca evine ekipler yönlendirilen şahıs, silahla başından vurulmuş halde bulundu.
Olay, İncilli Mahallesi Karakol Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede çaycılık yapan Cemal Temoçin, savcılık tarafından Adalet Sarayı'na çağrıldı. Kendisine ulaşamayan polis ekipleri, eşiyle birlikte eve gittiğinde Temoçin'i silahla başından vurulmuş halde buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Temoçin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgede yapılan ilk incelemelerin ardından Cemal Temoçin'in cenazesi, otopsisi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi. Polis konuya ilişkin inceleme başlatırken, Temoçin'in ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. - SAKARYA
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Ordu'nun Ünye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 45 gram taş kokain, 490 adet ekstazi ve 109 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Seçil Erzan'ın yüksek kar getirili 'Fatih Terim fonu' vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera ve diğer birçok kişiyi dolandırdığı iddiasıyla devam eden yargılamaya Arda Turan ve Fernando Muslera da katıldı. İddiaya göre, Seçil Erzan, tanınmış futbolcuları da içeren 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırmıştır.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki palmiyeye çarparak hurdaya dönen lüks otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Samsun'da hakkında kesinleşmiş 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden açtıkları kadın profilleri ile kendilerini çoban olarak tanıtarak kendi yaptıkları sahte altınları satıp 1 milyon 325 bin TL'lik vurgun yapan 4'ü kadın 19 kişi adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, elde ettikleri delillerin ardından 15 ayrı eve baskın düzenleyerek 19 kişiyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan operasyonda, bir bağ evinde ve motosiklette yapılan aramada 95 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahsın uyuşturucu kullandığı sağlık kurumunda tespit edildi.
Afyonkarahisar eğitim camiasının sevilen Okul Müdürü Yakup Kadri Işıkcı, geçirdiği rahatsızlık sonrası hayata gözlerini yumdu. Işıkcı'nın ani ölümü sevenlerini ve eğitim camiasını yasa boğdu.
D Media tarafından yapımcılığı üstlenilen Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde, taksici Oğuz Erge cinayeti konu alınıyor. Tanıtım filmiyle duyurulan bölümde, bir taksi şoförünün aracına aldığı kişi tarafından öldürülmesi, İzmir'de yaşanan taksici cinayetlerini akıllara getiriyor.
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