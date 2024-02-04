 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sakarya\'nın Pamukova ilçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Yenice Mahallesi Aydınlık Sokakta meydana gelen olayda, tartışma kavgaya dönüşürken, S.K. isimli şüpheli, A.K.'yi ayağından bıçakladı. Yaralı, hastaneye götürülürken şüpheli gözaltına alındı. A.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

04.02.2024 19:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yenice Mahallesi Aydınlık Sokakta meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, S.K. isimli şüpheli, A.K.'yi (26) ayağından bıçakladı. Yaralı, arkadaşları tarafından hastaneye götürülürken şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. A.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Pamukova, Sakarya, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 20:49:34. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement