Bilecik sınırına yaklaşan alevler kontrol altına alındı

Sakarya'da akşam saatlerinde çıkan yangın, Bilecik sınırına 300 metre kala kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Pamukova ilçesi Mekece Mahallesi mevkiinde saat 19.00 sıralarında başladı. Alınan bilgilere göre, çamlık ve örtü yangınında alevler Bilecik'in Osmaneli ilçesine 300 metre kala kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına 2 helikopter, 12 arazöz, muhtarlıklara ait yangın söndürme tankerleri ve Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri de katıldı. Dumanların Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli ve Ericek köylerini etkisi altına aldığı yangında 5 dönüm alan kül oldu.

Yapılan ilk incelemelere göre yangının kamyon kupası olduğu tahmin edilen demir blok kesmeye çalışırken çıktığının değerlendirildiği bildirildi. - BİLECİK