Sakarya'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 yabancı şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 yabancı şüpheliden 2'si tutuklandı

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Sakarya\'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 yabancı şüpheliden 2\'si tutuklandı
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Sakarya'da DEAŞ'a yönelik özel harekat destekli operasyonda Adapazarı ve Arifiye'de gözaltına alınan Irak uyruklu 3 ve Suriye uyruklu 1 şüpheliden 2'si tutuklandı. Serbest bırakılan 2 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'e teslim edildi.

Sakarya'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen özel harekat destekli operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2'si sınır dışı edilmek üzere GÖKSEM'e teslim edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamda, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde geçmiş dönemde faaliyet gösterdiklerine yönelik haklarında ifade ve teşhis bulunan şüphelilerin yakalanması amacıyla operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerce Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde belirlenen adreslere özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda Irak uyruklu 3 ve Suriye uyruklu 1 olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

2 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli sınır dışı edilecek

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, 16 Ekim 2026 tarihinde adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Serbest bırakılan diğer 2 şahıs ise sınır dışı işlemleri yapılmak üzere GÖKSEM'e teslim edildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikSakaryaArifiyeSuriyeGüncelTerörIrakSon Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 yabancı şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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