Sakarya'da düğünde çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sakarya'da düğünde çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu

Sakarya\'da düğünde çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan bir düğün salonunda çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. Polis ekipleri olaya müdahale ederek tarafları ayırdı.

12.02.2024 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

Tabakhane Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda taraflar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle tekme ve yumruklar adeta havada uçuştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı, kavga anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Erenler, Sakarya, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da düğünde çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2024 13:39:02. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da düğünde çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement