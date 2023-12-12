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Sakarya'da Eski Eşini Silahla Rehin Alan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da Eski Eşini Silahla Rehin Alan Şahıs Tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir parkta bankta oturdukları esnada eski eşini silahla rehin alan şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya\'da Eski Eşini Silahla Rehin Alan Şahıs Tutuklandı
12.12.2023 - 17:29,
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde bankta oturdukları esnada eski eşini silahla rehin alan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karasu'nun İncilli Mahallesi 620. Sokak üzerindeki parkta dün meydana gelen olayda, Z.K isimli şahıs, bankta oturdukları esnada eski eşi T.S'yi silahla rehin aldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, uzun uğraşlar neticesinde çevreye korku saçan şahsı ikna ederek gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sakarya'da Eski Eşini Silahla Rehin Alan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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