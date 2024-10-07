Sakarya'da Eylül Denetimleri: 891 Araç Men Edildi - Son Dakika
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Sakarya'da Eylül Denetimleri: 891 Araç Men Edildi

Sakarya'da Eylül'de 891 araç trafikten men edilirken, 314 sürücünün ehliyetine el konuldu.

07.10.2024 12:00
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Sakarya'da polis sorumluluk bölgesinde 2024 yılı Eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 891 araç trafikten men edilirken, 314 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı Eylül ayı içerisinde 75 bin 759 araç kontrol edildi. 891 araç çeşitli sebeplerle trafikten men edilirken, 314 sürücünün de ehliyetine el konuldu. Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması sebebi ile Eylül ayı boyunca 263 maddi hasarlı, 294 yaralanmalı, 4 ölümlü olmak üzere toplam 561 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda ise 423 kişi yaralandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Eylül Denetimleri: 891 Araç Men Edildi - Son Dakika

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