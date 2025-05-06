Gelin-görümce feci kazada can verdi - Son Dakika
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Gelin-görümce feci kazada can verdi

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Sakarya'da yolun karşısına geçmeye çalışan gelin ve görümce otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken kazaya ilişkin incelemeler sürüyor.

06.05.2025 10:01
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Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Yenimahalle Servetiye Caddesi üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi. H.K. idaresindeki 54 EK 410 plakalı Honda marka otomobil, cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Necmiye Ayas (55) ve Nermin Ayas'a (59) çarptı.

Gelin-görümce feci kazada can verdi

GELİN-GÖRÜMCE KAZADA CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisi ile yola savrulan ve gelin-görümce oldukları öğrenilen iki kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşamını yitiren kadınların cansız bedenleri olay yerindeki incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Gelin-görümce feci kazada can verdi

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Sürücü H.K. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına da yansıyan feci kazaya ilişkin incelemeler sürüyor.

Gelin-görümce feci kazada can verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gelin-görümce feci kazada can verdi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Diyego Can:
    Allah rahmet eylesin vefat edenlere 6 0 Yanıtla
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