Sakarya'da feci kaza: İki kadın hayatını kaybetti

Sakarya'da kazada hayatını kaybeden kadınların isimleri belli oldu

Gelin-görümcenin hayatını kaybettiği kaza kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye çalıştıkları esnada otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybeden iki kadının isimleri belli oldu. Necmiye Ayas ile Nermin Ayas'ın gelin-görümce oldukları öğrenilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, Yenimahalle Servetiye Caddesi üzerinde meydana geldi. H.K. kontrolündeki 54 EK 410 plakalı Honda marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Necmiye Ayas ve Nermin Ayas'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan ve gelin-görümce oldukları öğrenilen iki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen polis ekiplerince otomobil sürücüsü H.K. gözaltına alındı. Talihsiz kadınların cansız bedenleri ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan feci kazaya ilişkin inceleme sürüyor.