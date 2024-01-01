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Sakarya'da feci kaza: Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü, 2 ölü - Son Dakika
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Sakarya'da feci kaza: Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü, 2 ölü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile kamyon çarpışması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya\'da feci kaza: Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü, 2 ölü
01.01.2024 - 22:58,
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Sakarya'da feci kaza: Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü, 2 ölü

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda otomobil ile kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Köprübaşı Mahallesi'nde meydana gelen kazada sürücüsü öğrenilemeyen 67 ABS 485 plakalı kamyon ile Berat Velioğlu idaresindeki 41 K 8881 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Velioğlu ve otomobil içinde yolcu olarak bulunan Mehmet Canyelken yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen yaralılar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Sakarya, Hendek, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da feci kaza: Kamyonla çarpışan otomobil hurdaya döndü, 2 ölü - Son Dakika


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