Sakarya'da Geyik Kazası: Bir Kişi Yaralandı, Geyik Telef Oldu

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Sakarya'da yola fırlayan geyiğe otomobil çarptı

Geyik telef oldu, hurdaya dönen otomobilde bir kişi yaralandı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin çarptığı geyik telef oldu. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, otomobil hurdaya döndü.

Kaza, Akyazı- Mudurnu yolu üzeri Beldibi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 DE 9567 plakalı Volkswagen marka otomobil, yolda bir anda karşısına çıkan geyiğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile geyik telef oldu. Hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan vr kişi yaralandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.