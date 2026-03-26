Sakarya\'da İHA Kanadı Sahile Vurdu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaali sahilinde bulunan bir parça, İnsansız Hava Aracı'na ait kanat parçası olarak değerlendirildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde İnsansız Hava Aracı (İHA) kanadı olduğu değerlendirilen bir parça sahile vurdu. Öğlen saatlerinde bir restoran işletmecisi tarafından fark edilen parça, bölgeye gelen jandarma ve sahil güvenlik ekipleri tarafından incelemeye alındı.

Olay, Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sahil şeridinde bulunan bir restoranın işletmecisi, sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde çevreyi kontrol etti. Deniz kıyısında kumların üzerinde uçak kanadına benzeyen büyük bir cisim olduğunu fark eden işletmeci, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa sürede jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahilde güvenlik önlemi alan ekipler, kıyıya vuran parçayı inceledi. Yapılan ilk incelemelerde parçanın bir İnsansız Hava Aracı'na ait kanat parçası olduğu değerlendirildi. Ekipler tarafından tutanak altına alınan bilgiler ve olay yeri incelemesinin ardından parça araca yüklenerek, detaylı teknik inceleme yapılmak üzere götürüldü. Parçanın hangi ülkeye veya kuruma ait olduğu yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. - SAKARYA

Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Sahil Güvenlik, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaali, Sakarya, Olaylar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 22:05:34. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.