Sakarya\'da iki katlı ev alev topuna döndü

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İki katlı ev alev topuna döndü

Yangın 1 saat sonra söndürüldü

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı evin ikinci katı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Köprübaşı Mahallesi Osman Yılmaz Caddesi üzerinde iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adeta alev topuna dönen evi söndürmek için itfaiye ekipleri uzun uğraş verdi. Yaklaşık 1 saat sonrasında kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri hususa ilişkin inceleme başlattı.