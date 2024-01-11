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Sakarya'da iki katlı ev alev topuna döndü - Son Dakika
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Sakarya'da iki katlı ev alev topuna döndü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan iki katlı bir evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi ve polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

11.01.2024 - 21:36,
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İki katlı ev alev topuna döndü

Yangın 1 saat sonra söndürüldü

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı evin ikinci katı alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü.

Köprübaşı Mahallesi Osman Yılmaz Caddesi üzerinde iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adeta alev topuna dönen evi söndürmek için itfaiye ekipleri uzun uğraş verdi. Yaklaşık 1 saat sonrasında kontrol altına alınarak söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri hususa ilişkin inceleme başlattı.

Sakarya\'da iki katlı ev alev topuna döndü
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da iki katlı ev alev topuna döndü - Son Dakika


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