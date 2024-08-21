Sakarya'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı - Son Dakika
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Sakarya'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı

Sakarya\'da İki Katlı Evde Yangın Çıktı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir evin üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangında bir kişi hafif şekilde yaralandı.

21.08.2024 10:31
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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde iki katlı evin üst katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangına müdahale eden bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Hocaköy Mahallesi'nde O.B'ye ait iki katı binanın üst katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. SAKTİM ekipleri ve vatandaşlarında destek verdiği yangında bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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