Sakarya'da Jandarma Denetimlerinde 101 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika
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Sakarya'da Jandarma Denetimlerinde 101 Bin Araç Kontrol Edildi

Sakarya\'da Jandarma Denetimlerinde 101 Bin Araç Kontrol Edildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 101 bin 301 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 622 araç ve 185 sürücü trafikten men edilirken, 57 sürücünün belgelerine geçici süreyle el konuldu. Ayrıca, trafik kurallarına uyulmaması sebebiyle 137 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 113 kişi yaralandı.

02.08.2024 12:53
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Sakarya'da jandarma sorumluluk bölgesinde temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 101 bin 301 araç kontrol edildi. 622 araç ve 185 sürücü trafikten men edilirken 57 sürücünün de belgelerine geçici süreyle el konuldu.

Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı temmuz ayı içerisinde 101 bin 301 araç kontrol edildi. Kusurlarından dolayı 622 araç ile 185 sürücü trafikten men edildi. Denetimlerde uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 58 sürücünün belgelerine geçici süre ile el konuldu. Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması sebebi ile 71 maddi hasarlı, 65 yaralamalı olmak üzere toplam 137 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken, 113 kişi de yaralandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Jandarma Denetimlerinde 101 Bin Araç Kontrol Edildi - Son Dakika

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